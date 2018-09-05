«Друзья, если вы хотите поздравить меня с днем рождения, переведите средства благотворительному фонду, который помогает тяжелобольным детям», — такие призывы в социальных сетях россиян уже не редкость. А, скажем, 10 лет назад мы наблюдали такую картину. Маленькой девочке Алекс Скотт не было и года, когда она заболела раком. В четыре, проходя лечение в больнице, она решила, что, когда выпишется, непременно откроет киоск по продаже лимонада и будет собирать средства на финансирование исследований проблем детского рака. И ведь открыла, прямо во дворе своего дома, и собрала она больше $2 тыс. О ней узнала вся Америка, а через четыре года Алекс умерла от рака. Ее лимонадная кампания успела собрать $1 млн и показать, что менять мир к лучшему никогда не поздно, а еще это интересно.

Сегодня Международный день благотворительности. Это праздник не только специализированных некоммерческих организаций, но и обычных людей. Сейчас в России неравнодушные граждане хотят не только переводить средства в НКО, но и вовлекать в благотворительность своих друзей: люди отказываются от подарков на праздники или бегут дистанцию в поддержку любимой НКО, проводят благотворительные чаепития или распродажи.

Волонтерский фандрайзинг (сбор денег) работает на развитие благотворительной сферы в целом. Это важно для самого человека, решившегося на организацию кампании по привлечению средств в пользу НКО. Тот, кто захотел собрать средства, чтобы помочь тяжелобольному человеку или накормить обедом бездомных, повышает таким образом свою социальную значимость. Он может проявить себя, обнаружить таланты, которых сам в себе не подозревал. Это выход на новый уровень: люди уже не разово жертвуют под влиянием эмоций, а глубоко вовлекаются в жизнь фонда. Задаются вопросом, как именно и кому помогает фонд, узнают, что значат 100 рублей, которые пожертвовали их друзья. Такие люди становятся амбассадорами благотворительной организации. Здесь есть и еще один немаловажный момент: человек, который близок к профессиональной благотворительности, скорее всего, уже не станет жертвой мошенников и постарается уберечь от этого своих друзей и знакомых.

Для благотворительной организации наличие людей, которые разделяют ее интересы, очень важно само по себе. А еще такие люди дают возможность выйти на новую аудиторию. Когда человек собирает средства в свой день рождения или на свадьбу в пользу какого-то фонда, его друзья могут даже не понимать, на что именно они дают деньги. Они могут никогда ранее не слышать об НКО, которой хочет помочь их подруга Маша, но им хочется сделать ей приятно, и они жертвуют, только чтобы поддержать ее. Зато потом, когда человек вновь сталкивается с этим фондом, у него срабатывает эффект узнавания: «Ага, вот это хорошая организация, на нее собирала деньги Маша». Кредит доверия у информации, которую мы получили от наших друзей или родных, гораздо выше, чем у той, которая пришла из ниоткуда.

У крупных фондов уже появились собственные площадки, где любой желающий может создать страницу для кампании по сбору пожертвований. Но ее наличие совсем не обязательно для НКО. Для волонтерского фандрайзинга можно использовать и уже имеющиеся краудфандинговые платформы.

Возвращаясь к благотворительным забегам, которые устраивает наш фонд, замечу, что далеко не все их участники — спортсмены. Это юристы, финансисты, дизайнеры, многодетные мамы. Некоторые из них совершенно далеки от спорта, но ради помощи другим они готовы заниматься тем, чего не делали раньше, — преодолевать себя.

За три года акции «Милосердие на бегу» число участников выросло с 34 до 217. Мы видим, как к ней присоединяются люди, ранее далекие от благотворительности, и начинают собирать средства для нуждающихся по примеру своих друзей. Некоторые из участников никогда бы не узнали об акции, если бы не их друзья, которые уже решили посвятить свой забег благотворительности. Мы регулярно проводим тренировки для наших волонтеров, где они оказываются среди людей, которые разделяют их ценности, понимают, что вместе решают социальную проблему — и это мотивирует на новые подвиги. Все они объединены общим желанием — быть сильными, пробежать за слабых и помочь собрать средства для помощи нуждающимся.

Волонтерский фандрайзинг — это движение к социально ответственному и активному обществу. Люди перестают думать, что мир нельзя изменить, или надеяться, что это сделает кто-то другой, а начинают помогать, борясь с собственными страхами: не суметь, не собрать, не получить поддержку. И всё это ради помощи совершенно чужим людям.

Автор — руководитель благотворительных программ службы «Милосердие»

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