В школе кино и ТВ «Индустрия» состоится день открытых дверей

8 сентября состоится день открытых дверей в школе кино и телевидения «Индустрия».

В нем примут участие режиссер Федор Бондарчук, продюсер Михаил Врубель, сценарист Андрей Золотарев, продюсер Александр Андрющенко и другие деятели кино (имена остальных спикеров администрация школы пока держит в секрете). Они расскажут о программах обучения и ответят на вопросы гостей, говорится в сообщении, поступившем в iz.ru.

Посетители смогут увидеть презентации по направлениям «Режиссура монтажа», «Продюсирование», «Звукорежиссура», VFX, «Второй режиссер», «Сценарное мастерство», «Режиссура», «Операторское мастерство», «Маркетинг в кино», Avid Media Comoser и Avid Pro Tools.

После знакомства со школой состоится показ фильмов, снятых студентами школы.

В августе студенты «Индустрии» начали проходить практику на съемках второй части блокбастера «Притяжение».