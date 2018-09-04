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Жителей Тюменской области предупреждают о заморозках

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В Тюменской области ожидается резкое похолодание. Синоптики предупреждают о заморозках.

Согласно прогнозам, температура опустится до минусовых отметок на юге региона. В ночные часы с 4 по 6 сентября ожидается похолодание до –3 градусов. Такая ситуация особенно опасна для автомобилистов. Сотрудники Уралавтодора советуют водителям соблюдать осторожность при движении. В частности, рекомендовано выбирать дистанцию и скорость в соответствии с погодными условиями, пишет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в Липецкой области в течение нескольких дней ожидается аномальная жара. Среднесуточная температура на 6–7 градусов будет выше нормы. В дневные часы воздух может прогреться до 29–30 градусов.

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