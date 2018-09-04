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Температура воздуха на 7 градусов выше нормы установится в Липецке

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Синоптики предупреждают жителей Липецкой области об аномальной жаре. Температура воздуха будет на 6–7 градусов выше нормы.

Жаркая погода ожидается в течение трех дней. Липецкая область окажется в зоне влияния антициклона, в связи с чем температура воздуха повысится. Среднесуточная температура составит 20–21 градуса, что значительно превышает норму начала сентября. Об этом пишет GOROD48. В дневные часы воздух может прогреться до 29 градусов.

По данным многолетних наблюдений, самая высокая температура воздуха 5 сентября наблюдалась в 1957 году, тогда воздух прогрелся до 30 градусов. В 1997 году было самое холодное начало осени, столбики термометров опустились до отметки 0.

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