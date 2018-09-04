Реку Миасс могут залить нечистоты

Власти Челябинской области опасаются экологической катастрофы, которая может случиться на реке Миасс. Под руслом пришел в негодность канализационный трубопровод, из-за чего есть вероятность попадания нечистот в воду. На замену трубы из регионального бюджета будет выделено 50 млн рублей.

Как рассказали ИА «Урал-пресс-информ» в пресс-службе губернатора, о проблеме стало известно во время закладки искусственного острова под общественно-деловой центр. Здание планируют возвести на двух берегах Миасса к саммитам ШОС и БРИКС, которые пройдут в 2020 году. Как выяснилось, трубы дюкеров канализации сильно изношены, и стоки могли попасть в русло пруда ЧГРЭС.

Губернатор Борис Дубровский сообщил, что в дюкер будет протянута полиэтиленовая труба, которая гарантирует его герметичность по всей длине. Все работы планируется завершить до начала благоустройства территории будущего делового центра.