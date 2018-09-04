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Необычное платье невесты восхитило пользователей Сети

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Фото: Twitter.com
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Фото свадебного платья невесты с карманами восхитило пользователей соцсетей. Фотографию нестандартного наряда опубликовала Британка Эстер Кезиа Торп в Twitter.

По словам девушки, практичное платье принадлежит ее подруге. Пост за несколько дней набрал более 3 тыс. комментариев и свыше 10 тыс. лайков.

«Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, а это просто лучшее, что я когда-либо видела», — подписала Торп снимок.

Многие восхитились находчивостью невесты и окрестили ее наряд гениальным.

«Мне всегда было интересно, где невеста хранит все свои вещи!» — прокомментировала одна из подписчиц.

«Это очень практично!», –– согласился еще один пользователь.

23 августа сообщалось, что в Китае невеста прервала свадебную церемонию из-за пожилой женщины, которой стало плохо на улице. Молодожены кинулись к женщине, и невеста провела реанимационные мероприятия.

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