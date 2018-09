Необычное платье невесты восхитило пользователей Сети

Фото свадебного платья невесты с карманами восхитило пользователей соцсетей. Фотографию нестандартного наряда опубликовала Британка Эстер Кезиа Торп в Twitter.

По словам девушки, практичное платье принадлежит ее подруге. Пост за несколько дней набрал более 3 тыс. комментариев и свыше 10 тыс. лайков.

«Одна из моих подруг вчера выходила замуж, и у нее были карманы в свадебном платье, а это просто лучшее, что я когда-либо видела», — подписала Торп снимок.

Многие восхитились находчивостью невесты и окрестили ее наряд гениальным.

«Мне всегда было интересно, где невеста хранит все свои вещи!» — прокомментировала одна из подписчиц.

«Это очень практично!», –– согласился еще один пользователь.

STOP EVERYTHING so one of my friends got married yesterday and she had POCKETS ON HER WEDDING DRESS which is just the best thing I have ever seen. pic.twitter.com/3A0PF3102V