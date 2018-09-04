Более 300 тыс. жителей Японии рекомендовано эвакуироваться из-за тайфуна

Приближение тайфуна «Джеби» вынудило власти Японии призвать более 300 тыс. жителей городов Кобе и Хиросима эвакуироваться, отменено более 632 авиарейсов и часть поездов. Об этом сообщило во вторник, 4 сентября, агентство «РИА Новости».

Тайфун приближается к Японии с юго-востока и двигается на север, таким образом, к утру среды он пронесется над всей территорией страны.

Для Японии это самый мощный шторм в этом году: сила ветра достигает 45 м/с, при порывах — до 60 м/с.

23 августа более сотни авиарейсов было отменено в аэропортах Японии из-за надвигающегося тайфуна «Симарон».