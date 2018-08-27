Прямой эфир

Вслед за тайфуном Soulik Приморье накроет еще один

0
Фото: РИА Новости/Виталий Аньков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лишь 1 сентября в Приморье окончательно прекратятся дожди. Тайфун Soulik раздвоился над Северной Кореей. Одна его часть ушла на север, в сторону города Чаньчунь. Вторая же находится на Японским морем, приближается к Приморскому краю и направляется в пролив Лаперуза.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая, осадки от тайфуна разделились на две основные зоны. Часть выпала в западных районах Приморья, интенсивность составила около 80% месячной нормы. Второй очаг интенсивных дождей в районе Находки–Партизанска. Там уже выпало примерно 60% месячной нормы.

Западная часть тайфуна продолжит оказывать действие на российский регион еще в течение двух-трех дней. Он находится над территорией Китая, но «забрасывает» Приморье облачностью с дождями, отметил специалист.

Тем временем в трех районах Приморья — Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах — продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за паводков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тайфун «Симарон» напугал жителей японских островов
Тайфун Soulik заденет Приморский край

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017