Вслед за тайфуном Soulik Приморье накроет еще один

Лишь 1 сентября в Приморье окончательно прекратятся дожди. Тайфун Soulik раздвоился над Северной Кореей. Одна его часть ушла на север, в сторону города Чаньчунь. Вторая же находится на Японским морем, приближается к Приморскому краю и направляется в пролив Лаперуза.

Как сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на главу Примгидромета Бориса Кубая, осадки от тайфуна разделились на две основные зоны. Часть выпала в западных районах Приморья, интенсивность составила около 80% месячной нормы. Второй очаг интенсивных дождей в районе Находки–Партизанска. Там уже выпало примерно 60% месячной нормы.

Западная часть тайфуна продолжит оказывать действие на российский регион еще в течение двух-трех дней. Он находится над территорией Китая, но «забрасывает» Приморье облачностью с дождями, отметил специалист.

Тем временем в трех районах Приморья — Уссурийском городском округе, Михайловском и Октябрьском районах — продолжает действовать режим ЧС, введенный из-за паводков.