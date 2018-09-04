Минобороны анонсировало возвращение в армию замполитов

В армии снова появятся политруки — заместители командиров по военно-политической работе, которые будут отвечать за патриотизм военнослужащих.

Об этом «Известиям» сообщили в министерстве обороны.

На данный момент в армии существуют замы командиров воинских частей по воспитательной работе, которых и «переквалифицируют» в замполитов, возложив на них политическое воспитание военнослужащих.

«Есть внешняя причина — необходимость противодействовать информвойне», — сообщил зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

Кроме того, политическое воспитание поможет крепче «спаять» личный состав, который зачастую состоит из людей, имеющих разные взгляды, разную религию, разное воспитание.

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Замполит вместо воспитателя