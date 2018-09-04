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Минобороны анонсировало возвращение в армию замполитов

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Фото: РИА Новости/Тарас Литвиненко
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В армии снова появятся политруки — заместители командиров по военно-политической работе, которые будут отвечать за патриотизм военнослужащих.

Об этом «Известиям» сообщили в министерстве обороны.

На данный момент в армии существуют замы командиров воинских частей по воспитательной работе, которых и «переквалифицируют» в замполитов, возложив на них политическое воспитание военнослужащих.

«Есть внешняя причина — необходимость противодействовать информвойне», — сообщил зампред Общественного совета при Минобороны Александр Каньшин.

Кроме того, политическое воспитание поможет крепче «спаять» личный состав, который зачастую состоит из людей, имеющих разные взгляды, разную религию, разное воспитание.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Замполит вместо воспитателя

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