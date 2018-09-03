Экс-президент Аргентины де Киршнер назвала процесс над ней незаконным

Сенатор и бывший президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер считает процесс против нее незаконным. Об этом она заявила в понедельник, 3 сентября, в своем письменном заявлении, сообщает ТАСС.

«Перед нами так называемое расследование, которое не имеет юридического обоснования, (...) которое топорно используют для отвлечения внимания общества от политического, экономического и социального краха, который никто не может скрыть», — говорится в документе.

Де Киршнер является фигурантом нескольких судебных разбирательств.

7 декабря аргентинский суд официально предъявил де Киршнер обвинение в измене родине. Кроме того, экс-президента обвиняют в получении взяток на сумму $160 млн.

21 августа де Киршнер разрешила провести обыски в ее квартире и домах в рамках дела о коррупции. После чего аргентинские сенаторы одобрили обыск в квартире экс-президента.