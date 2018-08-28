Прямой эфир

Уборщицы экс-президента Аргентины отравились токсичным веществом после обыска в ее доме

0
Фото: REUTERS/Agustin Marcarian
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Уборщицы бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Кишнер отравились неизвестным веществом после обыска в квартире, принадлежащей экс-лидеру страны. Об этом рассказал адвокат бывшего президента Карлос Алберто Бералди.

Убираясь в спальне, женщины почувствовали недомогание, в том числе сильный зуд и проблемы с дыханием. Из-за сохранения симптомов в течение дня им пришлось обратиться к врачу, пишет ТАСС.

После этого врачи рекомендовали не возвращаться в подобную токсичную среду. «Поэтому моя подзащитная решила не возвращаться в эту квартиру до тех пор, пока не будет сделана точная проверка места и вещей, к которым прикасались во время обыска», — заявил защитник.

Расследование дела против экс-лидера страны ведется с ноября 2017 года. Основанием для разбирательства послужили показания бывшей жены водителя замминистра планирования Роберто Барраты, которая видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. Следователи полагают, что эти деньги были получены в качестве взяток от строительных и энергетических компаний.

Фернандес де Киршнер фигурирует в делах о махинациях в Центробанке Аргентины, о преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, а также о «незаконном обогащении и коррупции». Кроме того, политика обвиняют в измене родине.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Бывший президент Армении Кочарян освобожден из-под ареста
Судья запросил у властей Аргентины разрешение на обыски в домах экс-президента

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017