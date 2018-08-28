Уборщицы экс-президента Аргентины отравились токсичным веществом после обыска в ее доме

Уборщицы бывшего президента Аргентины Кристины Фернандес де Кишнер отравились неизвестным веществом после обыска в квартире, принадлежащей экс-лидеру страны. Об этом рассказал адвокат бывшего президента Карлос Алберто Бералди.

Убираясь в спальне, женщины почувствовали недомогание, в том числе сильный зуд и проблемы с дыханием. Из-за сохранения симптомов в течение дня им пришлось обратиться к врачу, пишет ТАСС.

После этого врачи рекомендовали не возвращаться в подобную токсичную среду. «Поэтому моя подзащитная решила не возвращаться в эту квартиру до тех пор, пока не будет сделана точная проверка места и вещей, к которым прикасались во время обыска», — заявил защитник.

Расследование дела против экс-лидера страны ведется с ноября 2017 года. Основанием для разбирательства послужили показания бывшей жены водителя замминистра планирования Роберто Барраты, которая видела, как ее супруг перевозит сумки с деньгами. Следователи полагают, что эти деньги были получены в качестве взяток от строительных и энергетических компаний.

Фернандес де Киршнер фигурирует в делах о махинациях в Центробанке Аргентины, о преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, а также о «незаконном обогащении и коррупции». Кроме того, политика обвиняют в измене родине.