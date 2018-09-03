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Япония заявила о проходе рекордного числа российских военных кораблей

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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Япония сообщила о проходе через пролив Лаперуза между Сахалином и Хоккайдо крупнейшего со времен холодной войны числа военных кораблей России.

Как пишет 3 сентября агентство Kyodo, японское минобороны зафиксировало 28 кораблей различного назначения, направившихся из Охотского в Японское море в период с 1 по 2 сентября.

«Среди них были разведывательные корабли и эскадренные миноносцы. Никаких опасных действий с их стороны, а также нарушений границ территориальных вод зафиксировано не было», –– приводит данные агентства ТАСС.

В августе официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский сообщил, что более 40 кораблей и судов обеспечения были задействованы в учениях на Дальнем Востоке в акваториях Японского и Охотского морей.

Они отработали конвоирование, задачи противолодочной и противовоздушной обороны, ракетные удары.

В воскресенье стало известно, что во Владивосток для прохождения испытаний прибыл корвет «Громкий». Корабль предназначен для патрулирования, ведения борьбы с надводными и подводными кораблями противника.

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