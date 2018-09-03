Сеть комплексов фотовидеофиксации расширят на дорогах Псковской области
На дорогах Псковской области планируют увеличить количество комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Перспективы развития системы обсудили на совещании под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова в понедельник, 3 сентября.
Как сообщает пресс-служба администрации региона, на данный момент в регионе эксплуатируется 25 стационарных и 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации, при этом 10 единиц были установлены за последний год. Об этом пишет Псковское агентство информации.
По оценкам специалистов, количество комплексов фотовидеофиксации в области необходимо увеличить как минимум до 100. Это позволит значительно снизить аварийность и смертность на дорогах.
Михаил Ведерников отметил, что сам факт наличия камер ощутимо дисциплинирует водителей, число аварийности снижается на 30–50%. По его мнению, увеличение камер позволит спасти десятки жизней, поэтому работу по их установке необходимо продолжить.