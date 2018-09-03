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Сеть комплексов фотовидеофиксации расширят на дорогах Псковской области

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На дорогах Псковской области планируют увеличить количество комплексов фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Перспективы развития системы обсудили на совещании под руководством врио губернатора Михаила Ведерникова в понедельник, 3 сентября.

Как сообщает пресс-служба администрации региона, на данный момент в регионе эксплуатируется 25 стационарных и 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации, при этом 10 единиц были установлены за последний год. Об этом пишет Псковское агентство информации.

По оценкам специалистов, количество комплексов фотовидеофиксации в области необходимо увеличить как минимум до 100. Это позволит значительно снизить аварийность и смертность на дорогах.

Михаил Ведерников отметил, что сам факт наличия камер ощутимо дисциплинирует водителей, число аварийности снижается на 30–50%. По его мнению, увеличение камер позволит спасти десятки жизней, поэтому работу по их установке необходимо продолжить.

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