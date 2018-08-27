Сотрудники ГИБДД проводят рейды по проверке спецтехники в Орловской области

Сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения проводят рейды по проверке специальной техники в Орловской области. Мероприятия направлены на обеспечение безопасности и охрану окружающей среды.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, сотрудники правоохранительных органов проверяют техническое состояние транспорта, наличие документов и соблюдение норм эксплуатации транспортного средства. Об этом сообщает Infoorel.ru.

Отмечается, что рейды связаны с сезоном уборки урожая, в связи с которым на дорогах области значительно выросло количество спецтехники, в том числе тракторов. Целью мероприятий является обеспечение безопасности и охрана окружающей среды при эксплуатации тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин.