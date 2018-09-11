В военкомат на покой

Ветераны боевых действий, получившие ранения, будут направляться на военную службу в военкоматы. Соответствующий документ разработало Министерство обороны. Речь идет об офицерах — им сохранят звания и назначат на военные должности. Эксперты отмечают, что практики, знающие положение дел в армии, помогут улучшить работу военкоматов.

В Министерстве обороны «Известиям» рассказали, что военное ведомство разработало поправки в положение о военно-врачебной экспертизе. Они нужны для того, чтобы сохранить на службе офицеров — ветеранов боевых действий. Речь о военнослужащих, имеющих ранения и контузии, а также получивших серьезные травмы при исполнении служебных обязанностей. Теперь они смогут продолжить службу в военкоматах. Текст проекта постановления правительства находится на стадии внутриведомственных согласований и проходит антикоррупционную экспертизу.

Как сказано в документе, с которым ознакомились «Известия», Минобороны рассчитывает, что поправки будут утверждены к декабрю 2019 года.

Должность в военкомате боевой офицер получит, если по состоянию здоровья сможет продолжать нестроевую службу. Судьба военнослужащего, получившего ранение, контузию или травму, будет решаться на медицинском осмотре, которые проводят военно-врачебные комиссии Вооруженных сил РФ. Заключение выносится в ходе открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

Сейчас офицера могут признать негодным к военной службе при травмах или ранениях, которые привели к значительным нарушениям функций организма. Также военнослужащие признаются негодными к службе при наличии инородного тела в полости черепа, с дефектом костей черепа более 40 кв. см, замещенным пластическим материалом. Полный список болезней, ранений, травм, контузий, при которых офицер или любой другой военнослужащий не может продолжать службу по состоянию здоровья, указан в постановлении правительства России № 565 «Об утверждении положения о военно-врачебной экспертизе», рассказал «Известиям» генеральный директор Центра медико-правовой помощи № 1 Иван Кузнецов.

Офицеры-практики, знающие положение дел в армии, помогут улучшить работу военкоматов. В период реформ вооруженных сил конца «нулевых» годов офицеры из военкоматов были уволены, в итоге мобилизационные возможности просели, считает учредитель российской ассоциации юристов силовых ведомств «Гвардия» Олег Жердев. Места военных заняли гражданские служащие с окладами в 10–12 тыс. рублей.

— С возвращением офицеров в военкоматы Минобороны решает сразу две проблемы, — отметил Олег Жердев. — Во-первых, ведомство поможет офицерам, которые получили ранение, найти достойное место в мирной жизни. Во-вторых, сохранит для армии ценные кадры. Теоретически в случае объявления военного положения гражданские служащие психологически могут не справиться с проведением призыва и других мобилизационных мероприятий. Офицеры, которых всю жизнь учили решать экстремальные задачи, такие трудности преодолеют.

Как сообщали «Известия», Минобороны собирается также снизить требования к здоровью офицеров, поступающих в военные учебные заведения для того, чтобы заниматься наукой. В ординатуру и адъюнктуру смогут попасть военнослужащие после не очень тяжелых ранений, травм, переломов, если врачебная комиссия вынесет положительное решение. Соответствующие поправки в приказ министра обороны № 770 от 20 октября 2014 года уже подготовлены. Изменения позволят офицерам с большим опытом, в том числе боевым, повысить уровень своего образования и передать знания молодому поколению.