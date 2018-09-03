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Умер клавишник Nick Cave & the Bad Seeds

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Клавишник австралийской рок-группы Nick Cave and The Bad Seeds Конвэй Сэведж умер в возрасте 58 лет. Об этом сообщается на сайте Ника Кейва

«Конвэй был нитью анархии, протягивавшейся сквозь выступления группы. Его все любили, музыканты и фанаты... До свидания, Конвэй, наши глаза полны слез», — говорится в заявлении группы.

Сэведж выступал с коллективом почти 30 лет. Он пришел в группу в 1990 году. Играл на клавишных, исполнял органные партии, был бэк-вокалистом и продюсером.  

Помимо записей и выступлений с командой, он также занимался сольной карьерой и выпустил три альбома.

В 2017 году у него диагностировали опухоль мозга, отмечает «Газета.ру»

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