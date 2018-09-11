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Сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке будет представлен доклад, выпускаемый под эгидой Валдайского клуба под общим заголовком «К Великому Океану». Это был лозунг российских инженеров, офицеров и рабочих, строивших на рубеже XIX и XX веков Транссибирскую магистраль. Теперь уже ясно, что без нее вряд ли страна сохранила бы свои восточные территории. Сибирь, Дальний Восток всегда были стратегическим тылом России. Но лишь недавно – и с опозданием – мы, похоже, начали понимать, что, благодаря взрывообразному подъему Азии, регион получил мощные конкурентные преимущества, он может и должен стать ведущим в развитии страны.

Новый тур экономического движения к Востоку был задуман десять лет тому назад, а провозглашен и начат совсем недавно – в 2012-2013 годы. Дальний Восток развивается вдвое быстрее, чем страна в целом. Создана правовая, управленческая инфраструктура поворота на Восток, открываются десятки новых предприятий.

Высшее руководство и все большая часть элиты страны уже не считают российский Дальний Восток, как последние триста лет, окраиной и ученицей Европы, готовой за движение к центру платить «учителю». Сейчас этот регион — ключевое звено формирующегося нового центра мира – партнерства Большой Евразии. Россия начинает возвращаться к себе, равно используя и свое европейское и азиатское месторасположение и наследие. Второго она долго стыдилась. Но Азия становится ведущим источником экономического и технологического развития, капиталов и идей. И сейчас условный центр мировой экономики сместился из Атлантики в центр Евразии и упорно движется к Востоку.

Вот только дальнейшее движение начало упираться в человеческие, культурные, образовательные, идейные ограничения. Для многих дальневосточников поворот на Восток еще не стал «своим», не увлек. К тому же, плохо используются их знания, опыт, в том числе в отношениях с азиатскими соседями.

Для многих россиян в центре Дальний восток — это что-то далекое и даже опасное, отвлекающее от привычного движения к Европе, хотя потенциал этого движения во многом исчерпан. Мы получили от Запада все, что хотели, – рыночную экономику, более комфортную жизнь. А сама Европа начала развиваться в направлении мало приемлемом или ненужном для большинства россиян. К тому же, она вошла в длительный многоуровневый кризис и перестает быть дееспособным, а для многих и привлекательным, партнером.

В Азии же – бездонные рынки. И сближение с ней не угрожает суверенитету и системе ценностей большинства россиян. За ней будущее. Для того, чтобы двигаться к Азии успешно и эффективно, необходимо знать ее. А для этого – резко увеличивать количество уроков по азиатской истории и культуры в школе. В разы нужно усилить подготовку востоковедов. В докладе есть утверждение — и оно лишь отчасти шутливое — что, если мы не будем растить и кормить своих востоковедов, придется кормить чужих.

Двигаясь к Азии, России, естественно, нельзя уходить от своей европейской культуры и истории, сделавшей нас великой державой. Но у европейских соседей – трудные времена. Нужно предложить им совместное движение к строительству с азиатскими партнерами Большой Евразии.

А в национальное самосознание должна быть возвращена блистательная и увлекательная история русского освоения Сибири и Дальнего Востока, их динамичная и все более насыщенная нынешняя жизнь. Необходимы и специальные усилия по интеграции наших тихоокеанских, сибирских и центральных элит друг с другом и с азиатскими. Тем более, что в Азии в силу особенностей менталитета личные связи и доверие значат гораздо больше, чем на Западе.

Сегодня мы, сохраняя приобретения, полученные в плодотворный европейский период своей истории, возвращаемся к двуединой сущности России, возвращаемся домой. Это выгодно, перспективно, и должно стать общенациональной задачей.

Автор — декан факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ, почетный председатель Президиума Совета по внешней и оборонной политике

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

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