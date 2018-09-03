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Смолов оплатил годовую аренду квартиры для тяжелобольных детей

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Нападающий столичного ФК «Локомотив» и сборной РФ Федор Смолов оплатил годовую аренду квартиры, где живут дети с тяжелыми формами онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе фонда «Спаси жизнь».

Отмечается, что футболист заключил с фондом соглашение о погашении аренды одной из квартир, которая находится рядом с Российским онкологическим научным центром имени Блохина. Жить в ней будут дети, приехавшие в Москву на лечение из Астрахани, Ульяновска, Удмуртии и Краснодара. Фонд оказывает материальную поддержку жителям России, которые столкнулись с необходимостью долгое время жить и лечиться в столице.

«Потребность в такой помощи продиктована колоссальным разрывом в доходах между столицей и регионами и высокими ценами на аренду жилья в Москве, которые зачастую ставят семьи, столкнувшиеся с тяжелыми заболеванием, перед нелегким выбором — платить за жилье или прервать лечение», — приводит телеканал «360» сообщение представителя фонда.

В настоящее время фонд располагает шестью квартирами, где одновременно могут разместиться до пяти семей. В них созданы все условия для комфортного проживания.

26 июля сообщалось, кормление грудью до 2–3 лет поможет укрепить иммунитет ребенка и станет средством профилактики рака у матери.

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