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Краевой онкологический центр начал работу в Приморье

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Фото: РИА Новости/Дмитрий Астахов
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Во Владивостоке краевой онкологический центр принял первых пациентов. Больницу посетил врио губернатора Андрей Тарасенко.

Передача ключей онкодиспансера главному врачу Михаилу Волкову состоялась сегодня, 1 сентября. Однако первые пациенты пришли на прием еще в конце августа. Жители Приморского края проходят диагностику на современной аппаратуре, некоторых пациентов уже поместили в стационар. По словам Андрея Тарасенко, открытие онкоцентра является одной из составляющих программы по борьбе с раковыми заболеваниями в Приморье.

«У нас запланировано очень многое: это и строительство протонного центра рядом с вашей больницей, и открытие центра лучевой терапии на острове Русский, и строительство новой онкологической поликлиники. Но курировать все медицинские процессы будет именно ваш диспансер», — сказал врио губернатора на церемонии открытия онкоцентра.

В больнице уже трудоустроены 60 врачей. Помимо онкологии, они специализируются на кардиологии, эндокринологии и других разделах медицины. Для краевого онкологического центра закуплено высокотехнологичное оборудование стоимостью более 750 млн рублей, сообщает «Приморская газета». В распоряжении врачей есть высокоэнергетические линейные ускорители для проведения контактной лучевой терапии, аппараты компьютерной томографии для проведения радиоизотопных исследований и аппарат магниторезонансной терапии.

Поручение достроить онкодиспансер врио губернатора Андрей Тарасенко дал осенью 2017 года после своего назначения на должность. До этого работы были заморожены на четыре года.

По данным 2017 года, на учете в онкологической поликлинике состоят 40 тысяч жителей Приморского края. Все они гарантированно получат помощь в новом онкоцентре. Пациентов из районов будут записывать к специалистам дистанционно.

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