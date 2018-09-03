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Лето 2018 года стало одним из самых теплых в истории

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Синоптики назвали лето 2018 года одним из самых теплых в истории метеонаблюдений. Об этом сообщает официальный сайт Гидрометцентра.

Теплое лето текущего года было для жителей центральных регионов России, а аномалии средней температуры воздуха за летний период составили +2...+3 градуса.

«В целом по Российской Федерации средняя температура прошедшего лета расположилась на границе первой пятерки самых теплых значений за всю историю метеонаблюдений», — приводит телеканал «360» сообщение Гидрометцентра.

По словам синоптиков, также лето было заметно теплее в северных районах Сибири и Дальнего Востока, где аномалии превысили +3...+3,5 градуса. На остальной территории РФ средняя температура летом 2018 года была близкой к норме, а на Сахалине и Курильских островах средняя температура была даже ниже нормы.

В метеобюро отметили, что избыточно жарко оказалось прошедшим летом на большей части Европы, в Передней Азии, на севере Китая и западе США, пишет RT. В России самым жарким в истории метеонаблюдений стало лето 2010 года. Его средняя температура превысила норму на +6,5 градуса.

Ранее 3 сентября сообщалось, что москвичам пообещали теплую погоду до конца рабочей недели. Температура воздуха в дневные часы составит +21...+26 градусов.

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