Москвичи воспользовались прокатом электросамокатов более 90 тыс. раз

Жители Москвы совершили почти 100 тыс. поездок на арендуемых электросамокатах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Прокат становится всё более популярным у горожан: они берут электросамокат, чтобы добраться от дома до станции метро и до работы», — цитирует его сайт kp.ru. Ликсутов отметил, что этот транспорт пока еще новый для Москвы, однако его популярность растет, поскольку электросамокаты экологичны и позволяют быстро перемещаться по городу.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», в Москве работают три компании, которые предоставляют услуги по прокату самокатов с общим парком в 1,5 тыс. средств передвижения.

Пункты проката электросамокатов начали работать в Москве в мае 2018 года, пишет сетевое издание m24.ru. На первом этапе в центре города и за пределами ТТК открылись 25 таких пунктов. Сейчас услуги по прокату самокатов доступны уже в Строгино, Крылатском, Кунцево, Раменках, проспектах Вернадского и Ломоносовском.