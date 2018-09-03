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Москвичи воспользовались прокатом электросамокатов более 90 тыс. раз

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Жители Москвы совершили почти 100 тыс. поездок на арендуемых электросамокатах. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

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«Прокат становится всё более популярным у горожан: они берут электросамокат, чтобы добраться от дома до станции метро и до работы», — цитирует его сайт kp.ru. Ликсутов отметил, что этот транспорт пока еще новый для Москвы, однако его популярность растет, поскольку электросамокаты экологичны и позволяют быстро перемещаться по городу.

Как уточняет «Федеральное агентство новостей», в Москве работают три компании, которые предоставляют услуги по прокату самокатов с общим парком в 1,5 тыс. средств передвижения.

Пункты проката электросамокатов начали работать в Москве в мае 2018 года, пишет сетевое издание m24.ru. На первом этапе в центре города и за пределами ТТК открылись 25 таких пунктов. Сейчас услуги по прокату самокатов доступны уже в Строгино, Крылатском, Кунцево, Раменках, проспектах Вернадского и Ломоносовском.

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