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Московский прокат электросамокатов ввел новые тарифы и изменил цены

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Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
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Возможность круглосуточной, недельной и месячной аренды электросамокатов появилась в сервисе проката «Делисамокат». Об этом сообщили в пресс-службе оператора.

«Мы добавили два новых тарифа. Новые тарифы: «Неделя» — 3 тыс. рублей и «Месяц» — 9999 рублей», — приводит агентство городских новостей «Москва» сообщение компании. Также изменились и текущие тарифы на прокат самокатов.

Тариф «Час» теперь обойдется в 250 рублей против 100 рублей ранее, тариф «День» превратился в «Сутки» и теперь стоит 999 рублей. До этого необходимо было вернуть самокат на ночь.

В компании отметили, что в любой тариф теперь можно включить страховку, которая обойдется в 30% от его стоимости. Она покрывает все поломки самоката, но не распространяется на здоровье и нанесенный вред окружающим людям, городу и деревьям. Первый сервис краткосрочной аренды электросамокатов — «Делисамокат» появился в столице 18 мая.

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