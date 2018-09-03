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Защитные купола установили на очистных сооружениях в Казани

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На биологических очистных сооружениях в столице Татарстана установили специальные купола. Они позволят избавить Казань от запаха.

Стоимость оборудования составила 573 млн рублей. Большая часть суммы была выделена из бюджета Татарстана, это 326 млн рублей, еще 203 млн рублей потратил бюджет Казани и 44 млн рублей выделены из собственных средств муниципального предприятия «Водоканал». Ожидается, что купола оградят город от сильного неприятного запаха, пишет ProKazan.ru. Подобные купола используются в Москве и Московской области.

Работы по пуску очистных сооружений завершатся в октябре. Кроме того, планируется строительство сооружений для сушки илового осадка. Это позволит прекратить вывоз осадка на иловые поля в Отарах.

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