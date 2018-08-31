Ремонт дорог в Казани завершили на 90%

В Казани подходят к концу ремонтные работы дорожного покрытия, которые проводятся в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». На данный момент ремонт завершен на 90%. Об этом сообщает пресс-служба миндортранса Республики Татарстан.

На данный момент работы завершены на 26 дорожных объектах. Так, в первую очередь были приведены в нормативное состояние улицы Нигматуллина, Петербургская, Дементьева, Павлюхина, Сибгата Хакима. Также ремонтные работы были проведены на площади Тысячелетия, сообщает ProKazan.ru.

Помимо этого, в рамках программы были обновлены пешеходные зоны по улицам Копылова, Главной, Курчатова, Клары Цеткин и других.

Готовность всех запланированных к ремонту объектах составляет 90%. Оставшиеся работы планируется завершить в ближайшее время.