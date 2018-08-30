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Реки в Балашихе очистили от ила

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Более 77 тыс. кубометров донных отложений извлекли из русел рек в подмосковной Балашихе. Экологическая реабилитация проводится на Пехорке и Малашке.

Об очистке русел сообщает областное правительство. На данный момент со дна рек поднято порядка 77 тыс. кубометров донных отложений. Ил укладывают в геотубы для обезвоживания, а затем вывозят на специальные места хранения. Об этом сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня».

В 2018 году планируется провести экореабилитацию реки Пехорки от Леоновского шоссе до реки Чечера. Кроме того, планируется очистка рек Яуза, Борисовка и Сукромка на территории Мытищ.

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