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Спуск к Уралу открыли в Оренбурге после повторной реконструкции

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В Оренбурге для пешеходов открыли одну из городских достопримечательностей — спуск к реке Урал. Капитальная реконструкция лестницы велась в течение двух лет.

Техническое открытие спуска состоялось в прошлую пятницу, 24 августа. В течение нескольких дней объект будет проверять специальная комиссия, которая определит качество работ. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье».

Капитальная реконструкция лестницы в духе сталинского классицизма велась два года. Зимой и весной 2018 года были выявлены недостатки проделанных работ: на декоративных элементах и самой лестнице облупилась штукатурка, проржавели участки арматуры, также появились сколы и трещины. В связи с этим подрядчик проводил гарантийные работы.

Как рассказали агентству в городской администрации, продолжаются работы на самой набережной. Их планируют завершить в ноябре. На реконструкцию было направлено 100 млн рублей из федерального бюджета.

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