Три реки Уссурийска вернулись в русло

В Уссурийского городском округе нормализуется паводковая обстановка. Три реки уже вернулись в свое русло, в остальных наблюдается значительное снижение уровня воды.

Как сообщает пресс-служба администрации УГО, в свои русла вернулись реки Казачка в районе Пуциловки, Комаровка в районе сахзавода, Борисовка в районе села Корсаковка. Уровень воды в реке Раздольной упал за ночь почти на 48 см, в реке Раковке — на 40 см. Об этом пишет ИА UssurMedia.

Однако в зоне подтопления до сих пор остаются микрорайон Междуречье и район Семи Ветров. За прошедшие сутки здесь вода поднялась на 8 см, и сейчас фиксируется подъем в среднем на 1 см в час.

В Госавтоинспекции города отметили, что ограничение движения снято практически на всех направлениях, кроме дороги, ведущей на Солдатское озеро. В районе Семи Ветров работает лодочная переправа.