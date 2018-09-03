Всплеск рождаемости зафиксирован в Башкортостане

Правительство Башкортостана сообщило о скачке рождаемости в июле 2018 года. Министерство здравоохранения республики проанализирует ситуацию для выявления причин демографических изменений.

По данным властей, в июле на свет появились 4,4 тыс. малышей. Это сопоставимо с благополучными показателями четырехлетней давности. С января по июнь 2018 года рождаемость составляла от 3,8 до 4 тыс. детей. В целом, по данным правительства, уровень рождаемости за первое полугодие ниже, чем за аналогичный период 2017 года. Об этом пишет «МедиаКорСеть». При этом пока уровень смертности выше прошлогоднего показателя.

В администрации считают, что всплеск рождаемости может быть связан с теми мерами, которые принимают власти республики, в их числе материальная поддержка молодых семей. Региональному минздраву дано поручение проанализировать ситуацию.