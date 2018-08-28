В Башкортостане 683 млн рублей направят на развитие национальных языков

Стал известен объем финансирования госпрограммы сохранения и развития государственных языков и языков народов республики Башкортостан. В течение пяти лет из регионального бюджета направят 683,2 млн рублей.

Действие программы рассчитано до 2024 года. Она предусматривает проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие национальных языков. По данным всероссийской переписи населения, в Башкортостане проживают представители более чем 160 народов, при этом практически все жители владеют двумя и более языками. Об этом пишет ИА «Башинформ».

В разработке мероприятий участвовали сотрудники министерства образования и культуры, Академии наук республики Башкортостан, института развития образования. Планируется совершенствование научной и учебно-методической базы для развития языков, а также формирование системы непрерывного обучения и воспитания детей на родном языке.