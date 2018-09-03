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Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в 15 раз

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Фото: ТАСС/Владимир Астапкович
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Предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе зафиксирована на юго-востоке Москвы. Показатель превысил норму в 15 раз, сообщили в «Мосэкомониторинге».

Самый высокий уровень вещества в воздухе – в 14,95 раза выше нормы –был зафиксирован в районе Жулебино в воскресенье вечером (21:18 мск). При этом экологи заверили, что такое превышение нормы уровня сероводорода не является опасным для здоровья.

Также высокая концентрация сероводорода наблюдалась в Кожухово (в 12 раз) и Капотне (в 9 раз выше нормы).

Последний раз превышение концентрации сероводорода в воздухе было зафиксировано в юго-восточных районах столицы 29 августа. 

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