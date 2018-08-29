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Уровень сероводорода на юго-востоке Москвы превысил норму в пять раз

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Фото: РИА Новости/Руслан Кривобок
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Почти пятикратное превышение содержания сероводорода в воздухе зафиксировано утром в среду, 29 августа, на востоке Москвы, сообщили в «Мосэкомониторинге».

Как уточнили в экологической службе, норма сероводорода была превышена в 4,9 раза в районе Выхино-Жулебино. Помимо этого, незначительное превышение предельно допустимой концентрации сероводорода обнаружена в Рязанском районе и в Печатниках.

В последний раз превышение содержания сероводорода на востоке столицы было зафиксировано 15 июня. Тогда станция контроля качества воздуха обнаружила отклонения от нормы в 2,4 раза.

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