Жители Черкасс рассказали о резком запахе сероводорода в городе

Жители украинского города Черкассы рассказали, что на протяжении ночи и утра в районе школы, где отравились дети, ощущался резкий запах сероводорода. Об этом сообщает TCH.ua.

«Показалось, что прорвало канализацию. Решил, что тянет из Красной Слободы (там вроде такого плана авария). Показалось, что прорвало канализацию», — цитирует слова местного жителя телеканал «Звезда». Местные жители полагают, что ночью в городе могла произойти утечка ядовитого вещества.

Ранее 8 мая на школьной линейке в школе № 8 города Черкассы произошел массовый обморок детей. В больнице оказался 51 ребенок, из них 11 человек находятся в реанимации. Возбуждено уголовное дело о нарушении санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. Устанавливаются причины плохого самочувствия детей. Предварительная версия случившегося — отравление неизвестным веществом.