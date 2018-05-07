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Семеро челябинцев отравились салатами из супермаркета

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Фото: РИА Новости/Варвара Гертье
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Семеро жителей Челябинска получили пищевое отравление после покупки готовых салатов в супермаркете «Лента». Позднее в продукции обнаружили бактерии сальмонеллы. Об этом в понедельник, 7 мая, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Состояние пострадавших оценивается как легкой и средней степени тяжести.

Все салаты, которые попробовали пострадавшие, произвели в цехах ООО «Лента» в ночь на 1 мая, а реализовали их в период с 1 по 2 мая. Во всех салатах содержалось вареное яйцо и майонез. В ходе проверки 78 сотрудников производственных цехов отстранили от работы и направили на внеплановый медицинский осмотр. Более того, с реализации сняли 141,44 кг салатной продукции.

Управлением Роспотребнадзора по Челябинской области начало проверку в отношении птицефабрики ООО «Чебаркульская птица», которая поставляла яйца для приготовления салатов. В гипермаркете «Лента» провели дезинфекцию.

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