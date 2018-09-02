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Женщину облили зеленкой при возложении цветов к Дому профсоюзов в Одессе

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Фото: РИА Новости
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Неизвестные облили женщину зеленкой во время возложения цветов возле Дома профсоюзов в Одессе, где 2 мая 2014 года погибли 48 человек.

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В воскресенье в Одессе отмечают День города. Женщина решила почтить память погибших в мае 2014 года сторонников антимайдана в результате пожара в Доме профсоюзов, устроенного радикалами.

Как сообщает полиция Одесской области в Facebook, «правонарушители доставлены в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия и предоставления их действиям правовой квалификации».

2 мая 2014 года в ходе столкновений с националистами активисты антимайдана оказались заперты в Доме профсоюзов. Представители «Правого сектора» (запрещен в РФ) подожгли здание и блокировали выходы из него, в результате чего находящиеся внутри люди не смогли выбраться.

По официальным данным, погибли 48 человек, более 200 получили ожоги и ранения. По некоторым сведениям, правоохранительные органы во время столкновений в центре Одессы и пожара в Доме профсоюзов получили приказ отвести подразделения c места событий.

Посольство РФ в США ранее заявило о том, что Москва возмущена молчанием американских властей в связи с заморозкой расследования трагических событий в Одессе 2014 года и нежеланием Вашингтона объективно взглянуть на ситуацию с правами человека на Украине.

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