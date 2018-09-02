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МОК отказался включать киберспорт в программу Олимпиады

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Фото: REUTERS/Denis Balibouse
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Международный олимпийский комитет (МОК) не планирует включать в программу Олимпийских игр киберспортивные дисциплины. С таким заявлением выступил президент МОКа Томас Бах.

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Он подчеркнул, что компьютерные игры пропагандируют насилие и дискриминацию, что противоречит олимпийским ценностям. При этом он указал, что в данном случае речь идет о «шутерах», передает Associated Press.

«Конечно, любой вид единоборств берет свое начало от реальных драк между людьми. Но спорт — это цивилизованное понимание драк. Если в киберспорте нужно кого-то убивать, его не может быть в Олимпийских играх», — заявил Бах.

Заявление президента МОКа прозвучало на фоне решения Олимпийского совета Азии включить киберспорт в список дисциплин Азиатских игр 2018 и 2022 годов. В этом году игры пройдут в индонезийских Джакарте и Палембанге. Какие именно киберспортивные дисциплины будут включены в программу, пока неизвестно.

26 августа в Джексонвилле (штат Флорида, США) произошла стрельба во время киберспортивного турнира. Стрелком оказался 24-летний геймер Дэвид Катц. Молодой человек взялся за оружие после проигрыша в соревнованиях. В результате инцидента погибли четыре человека, более 10 получили ранения. Сам геймер совершил самоубийство.

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