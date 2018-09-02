«Новая земля» вернется домой

Ситуация с российским теплоходом «Новая земля», задержанным недалеко от Копенгагена, находится под контролем. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Мурманского морского пароходства, которому и принадлежит судно. Несмотря на появившиеся ранее сообщения о задержании российского корабля датскими пограничниками, в компании заверили, что все вопросы решаются в рабочем порядке, причин для паники нет и судно готовится к переходу в пункт назначения.

— Теплоход «Новая земля» сейчас на рейде порта Скаген (Дания) и готовится к переходу в Мурманск для выполнения рейсового задания. На борту корабля 19 членов экипажа. Они обеспечены продуктами питания и всем необходимым для нормальной эксплуатации судна. Угрозы жизни и здоровью экипажа, окружающей среде нет. Все вопросы решаются в рабочем порядке, — заявили «Известиям» в компании.

В МИД Дании «Известиям» пояснили, что ситуация с российским судном находится в ведении национальной полиции, отвечающей, помимо прочего, за охрану морских границ. Получить оперативный комментарий от этого ведомства не удалось.

В посольстве России в Копенгагене на запрос «Известий» сообщили, что пока также не дают комментариев на этот счет.

Между тем в администрации порта Скаген подтвердили, что российское судно не заходило в порт и стоит на якоре при входе в гавань. Эти данные совпадают с инфографикой сайта Marine Traffic, где показывается местонахождение судов в режиме онлайн.

Ранее координатор Международной федерации транспортников (МТФ) в России Сергей Фишов со ссылкой на датского коллегу Мортена Баха сообщил, что теплоход «Новая земля» был задержан 30 августа в территориальных водах Дании. Причина ареста российского судна остается неизвестной.

Это не первый случай задержания российских судов за границей в этом году. В июле теплоход «Заполярье», принадлежащий тому же Мурманскому пароходству, был арестован в порту испанского анклава Сеута. Тогда причины ареста также не оглашались.

Задержанная в Дании «Новая земля» представляет собой судно для перевозки таких грузов, как зерно, уголь, цемент.