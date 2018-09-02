В пятницу, 31 августа, в результате вероломного террористического акта, вероятнее всего, организованного украинскими диверсионными группами по заданию Петра Порошенко и его западных кураторов, был убит глава Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко.

Очередным актом агрессии Украина продемонстрировала, что политическая элита, находящаяся в Киеве, не готова и не собирается решать проблему конфликта в Донбассе за столом переговоров, а настроена на силовой вариант разрешения кризиса.

Своими действиями украинская власть поставила себя выше норм международного права и общечеловеческих ценностей, в очередной раз продемонстрировала, что не собирается выполнять Минские соглашения.

Сейчас многие могут сказать, что преждевременно обвинять украинский режим в этом террористическом акте. Ведь расследование не закончено. Но если еще официальные власти на Украине стараются в информационном поле дистанцироваться от этой трагедии, то политики, аффилированные с так называемыми добровольческими батальонами, в открытую признают, что убийство Захарченко — дело рук их побратимов.

С одной стороны, удивляет, а с другой стороны, в очередной раз убеждает в политике двойных стандартов наших западных партнеров относительно России и Донбасса их молчание по поводу случившейся трагедии. По сути, своей позицией (а вернее, ее отсутствием) западные партнеры демонстрируют руководителям Украины, что террористические методы вполне приемлемы и не будут осуждены, если это касается конфликта в Донбассе. Почему в эти дни мы не видим официального осуждения со стороны США, участников «нормандского формата» (Германии и Франции), ОБСЕ террористического акта, который будет иметь огромные последствия для всего процесса урегулирования? И это касается не просто теракта в Донецке, а убийства человека, чья подпись стоит под Минскими соглашениями.

Можно только представить, что было бы, если бы взорвали одного из руководителей Украины в Киеве. Вероятнее всего, еще до начала расследования в отношении Российской Федерации были бы введены жесточайшие санкции, а Донецкую и Луганскую народные республики объявили бы террористическими организациями.

Пока позиция коллективного Запада не изменится относительно конфликта в Донбассе и поддержки режима в Киеве, никаких подвижек в мирном урегулировании, видимо, не будет.

В этой ситуации совершенно логичным выглядит заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова: «В нынешней ситуации, конечно, невозможно разговаривать о ближайших встречах в «нормандском формате», как этого хотели европейские партнеры. Это серьезная ситуация, которую нужно проанализировать. Мы сейчас этим занимаемся».

На этом фоне нелишним будет в очередной раз напомнить, что Международный уголовный суд (МУС) квалифицирует конфликт в Донбассе как немеждународный вооруженный конфликт (то есть гражданскую войну), а в отчетах управления верховного комиссара по правам человека ООН указывается, что подавляющее число жертв мирного населения в Донбассе является результатом действий Украины.

Так или иначе убийство Захарченко, по-видимому, радикально повлияет на весь процесс урегулирования. Ближайшие несколько месяцев могут стать решающими в этом вопросе. Если Запад и дальше будет демонстрировать позицию «страуса» относительно действий Украины, можно будет ожидать фактическую заморозку «минского диалога», а также «нормандского формата». Такая ситуация будет способствовать продолжению конфликта в фазах «низкой» и «средней» интенсивности.

Предстоящие президентские выборы на Украине, которые должны состояться весной следующего года, также станут одним из дестабилизирующих факторов для процесса урегулирования конфликта. Всё более реальными становятся провокации со стороны режима Порошенко, которые будут преследовать цель разжигания конфликта для последующего введения военного положения в стране и отмены выборов. Такой сценарий может стать единственно возможным для Порошенко, чтобы сохранить власть, так как последние социологические исследования демонстрируют крайне невысокий рейтинг президента Украины, с которым он может претендовать не более чем на 4–5-е место.

Кроме того, остается серьезной проблемой окончание действия закона Украины об особом статусе для территорий ДНР и ЛНР, который является составной частью «Минска-2». Продление его действия должно состояться в октябре нынешнего года, однако в свете последних событий и исходя из нынешней конфигурации парламента Украины существует серьезное опасение, что его действие не будет продлено.

Итогом этого может стать фактический развал всего миротворческого процесса и возврат конфликта в фазу «высокой» интенсивности. Лишнее свидетельство этому — очередное заявление «голубя мира» из Вашингтона Курта Волкера о готовности США увеличить поставки оружия Украине.

А что до европейских партнеров, то им, видимо, уже пришло время честно признаться в своей несамостоятельности и некомпетентности в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе и самоустраниться. Так по крайней мере будет честно с их стороны.

Автор — директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии

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