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Миллиардер и акционер Apple Баффет назвал цену на iPhone X заниженной

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Фото: Global Look Press/Wang Ying
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Один из богатейших людей планеты и по совместительству крупнейший акционер компании Apple Уоррен Баффет завил, что считает стоимость iPhone X заниженной.

Предприниматель отметил, что смартфоны являются очень ценной вещью, поскольку в них заключена практически вся жизнь владельца.

В связи с этим цена в $1 тыс. не кажется миллиардеру справедливой. Сам Баффет предпочитает классический кнопочный телефон, однако не чурается пользоваться планшетом iPad, рассказал он в интервью CNBC.

Фотография нового смартфона от Apple ранее появилась в Сети. Модель под названием iPhone XS выйдет в двух вариантах — с 5,8-дюймовым и 6,5-дюймовым OLED-экраном. На кадрах видно, что устройство будет доступно в золотистой расцветке.

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