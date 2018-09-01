Специальную породу лошадей для туризма выведут на Алтае

В Алтайском крае началась работа по селекции лошадей «туристического» типа.

Чтобы достичь желаемого результата, было решено скрестить массивную и неприхотливую новоалтайскую кобылу с арабским жеребцом. В этом году будут получены первые выводы, и если они устроят разработчиков новой породы, в следующем году селекционная работа продолжится.

Как сообщает Ростуризм, туристической породы лошадей нет нигде в мире.

Ранее эксперты назвали самую популярную в России породу лошадей.

Согласно статистике, на орловского рысака пришлось почти каждое второе объявление о продаже лошадей на платформе «Юла» (42%). В тройку лидеров по популярности вошли русские (22%) и арабские скакуны (14%). Реже всего продавали буденновских, вятских и изабелловых лошадей.