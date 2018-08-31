Названа самая популярная порода лошадей в России

Самой популярной в России породой лошадей в этом году стал орловский рысак. К такому выводу пришли специалисты сервиса объявлений Юла.

Согласно статистике, на эту породу пришлось почти каждое второе объявление о продаже лошадей на платформе (42%). В тройку лидеров по популярности вошли русские (22%) и арабские скакуны (14%). Реже всего продавали буденновских, вятских и изабелловых лошадей.

Как уточнили в компании, средняя цена на лошадь на Юле в 2018 году составила 82 тыс. рублей, а самым дорогим скакуном стал трехлетний ахалтекинский жеребец Авгур. Продавцы оценили стоимость коня в 2,7 млн рублей.

Сервис также выяснил, что наибольшее количество любителей лошадей в России проживают в Краснодарском, Ставропольском, Красноярском краях.

Ранее на конной выставке в Санкт-Петербурге показали самого маленького жеребца, претендующего на место в Книге рекордов Гиннесса. Конь по кличке Гулливер имеет рост всего 48 см, хотя в следующем году ему исполнится уже два года, и по меркам животного мира он станет взрослым.