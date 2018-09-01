На телевидении вышел сюжет об отдыхе Путина в Туве

Телеканал «Россия-24» 1 сентября показал сюжет об отдыхе президента России Владимира Путина в Туве 25-26 августа.

Как сообщает «Интерфакс», в материале рассказывается о двух днях, проведенных российским лидером на отдыхе в верховьях Енисея. В сопровождении главы Минобороны Сергея Шойгу он прокатился по реке на катере, а после понаблюдал за табуном сибирских горных козерогов. Также в телевизионном сюжете показано, как президент готовит еду на костре.

27 августа в сети появился видеоролик, снятый во время отдыха главы государства в Туве. В этот же день были обнародованы фото российского лидера, на которых он запечатлен во время прогулки в горах и лесу, а также поездки на катере.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о поездке Путина в Туву, отметил, что в этот раз он отказался от рыбалки, а сама поездка носила характер видового туризма. Помимо Шойгу, с российским лидером отдыхал глава Тувы Шолбан Кара-оол, руководитель Саяно-Шушенского заповедника Геннадий Киселев и директор ФСБ Александр Бортников.