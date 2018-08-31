Случившееся в Донецке убийство Александра Захарченко — это безусловная трагедия для всего русского мира, не только для Донбасса и Новороссии. Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики олицетворял собой русскую весну и как лидер ДНР он был символом сопротивления госперевороту, борьбы с Киевом, в котором победили неонацисты. Нельзя сказать, что он выиграл по всем фронтам. Но он, безусловно, не проиграл.

Президент России уже выразил соболезнования в связи с трагической гибелью Александра Захарченко. Со словами Владимира Путина невозможно не согласиться. Он назвал Захарченко смелым и решительным человеком, патриотом Донбасса. Действительно, в трудное для своего родного края время Александр встал на его защиту, взял на себя огромную личную ответственность, всё это время он вел за собой людей.

Безусловно, его убийство, которое должно быть расследовано в ближайшее время, никак не может иметь иных смыслов, кроме политического. Дело в том, что Захарченко не был бизнесменом. Он занимался исключительно политическим представительством Донецкой народной республики. Причем он был не только серьезным политиком, но и электоральным лидером. Поэтому любые инсинуации, что за произошедшим могут стоять какие-то экономические разборки, должны быть отброшены.



Думаю, такой теракт выгоден только киевским властям, и нельзя исключать, что в ближайшее время мы услышим признание в этом.

Стоит отметить: тот факт, что возле кафе, которое находится неподалеку от резиденции главы ДНР, террористы смогли поставить машину с заложенным взрывным устройством, говорит об огромных прорехах в безопасности в Донбассе. И теперь эту безопасность нужно будет крепить общими усилиями.

Вполне возможно, что это — новый виток гражданской войны. Для этого выбрана символическая фигура — лидер ДНР был донецким Че Геварой. Он олицетворял возможность альтернативного развития регионов юго-востока Украины. И само существование Захарченко очень сильно нервировало украинские власти. Ни по уровню харизмы, ни по темпераменту, не по степени уважения среди населения республики никакой другой местный политик не мог соревноваться с Александром Захарченко.

Автор — директор Фонда прогрессивной политики

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