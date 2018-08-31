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Дополнительный спуск на набережной Трибуца обустроят в Калининграде

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На набережной Трибуца в Калининграде рядом с детской поликлиникой планируют обустроить дополнительный спуск в виде пандуса. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации

В мэрии рассказали, что от местных жителей поступало много просьб оборудовать еще один спуск. Как объяснил председатель комитета архитектуры и строительства Артур Крупин, проект по обустройству разработали в течение короткого времени, но тогда на реализацию не хватило средств в бюджете. В этом году городские власти выделили деньги на эти цели, сообщает Калининград.Ru.

На данный момент подрядчик выбран. Стоимость работ оценили в 6,8 млн рублей. Подписать контракт на выполнение работ планируют до 12 сентября, сейчас уточняются различные детали.

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