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Зоны с опасной радиацией нашли на набережной в Тюмени

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Новые зоны с радиацией обнаружены на набережной реки Туры в Тюмени. Это произошло спустя месяц после того, как специалисты отчитались о замене одной из опасных плит, а сотрудники Роспотребнадзора заверили, что радиационный фон удалось привести к нормальным значениям.

Как рассказали ИА «Ура.ру» в организации «Народный контроль», выборочные замеры на набережной проводились с 22 по 29 августа. Максимальные показания радиации зафиксировали под пролетом моста на плитах из красного гранита, как и в прошлый раз.

Так, значения составили 208 микрорентген/час. Это выше предельно допустимых уровней, которые установлены требованиями СанПиН. По словам главы совета организации Александра Шемякина, заражен склон, на котором сидят люди, обычно там рисуют художники.

Общественники обратились в региональную прокуратуру с требованием проверить Главное управление строительства области и главного санитарного врача региона, которые выдали предписание до 30 июля заменить радиационные плиты.

Агентству пока не удалось получить оперативный комментарий в пресс-службе областной администрации, главном управлении строительства области и в региональном управлении Роспотребнадзора.

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