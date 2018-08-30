Набережную во владимирском Гороховце отремонтируют за 375 млн рублей

В городе Гороховец, который признан Всемирным объектом особой туристской привлекательности, отремонтируют набережную. Стоимость работ оценивается в 375 млн рублей. Большая часть средств (275 млн рублей) поступит из бюджета Владимирской области. Около 25 млн рублей выделено из казны Гороховецкого района, а 75 млн рублей составит вклад Москвы.

Как говорится в официальном постановлении администрации области, в регионе начала действовать четвертая по счету подпрограмма «Берегоукрепление и благоустройство набережной в Гороховце». Дело в том, что возникла острая необходимость в укреплении рек Клязьма и Ключевая, на берегу которых стоят около 100 жилых домов и 13 общественных зданий.

ИА «Владимирские новости» отмечает, что из федерального бюджета на эти цели будет выделена лишь пятая часть средств. В основном деньги поступят из регионального бюджета. Укрепление набережной в Гороховце выйдет почти в 10 раз дешевле, чем набережной во Владимире, строительство которой оценено в 3,5 млрд рублей.

Предполагалось, что набережную в Гороховце откроют уже в 2014 году, поскольку проект реконструкции был согласован, а контракт на работы разыгран. Однако этого не случилось — деньги пошли на ремонт инфраструктуры, дорог и реставрацию памятников архитектуры и храмов.