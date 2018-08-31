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Ирина Слуцкая провела тренировку для детей с сахарным диабетом в Челябинске

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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В Челябинске заслуженный мастер спорта России, многократная чемпионка мира, призер Олимпийских игр, председатель президиума Добровольного физкультурного союза Ирина Слуцкая провела мастер-класс по фигурному катанию для детей с сахарным диабетом.

Тренировка прошла в четверг, 30 августа, в ледовом дворце «Уральская молния» в рамках акции «Жить, побеждая диабет». Слуцкая провела мастер-класс практически для 30 ребят с диагнозом «сахарный диабет».

«Профилактика заболеваний — это самое важное в нашей жизни. У меня тоже хроническое заболевание, поэтому я хочу вам посоветовать обязательно вести активный образ жизни, а врач должен быть вашим союзников в этом деле», — приводит слова Ирины Слуцкой к юным ученикам ИА «Урал-пресс-информ».

Как рассказала главный внештатный специалист министерства здравоохранения Челябинской области, детский эндокринолог Ирина Гунбина, сахарный диабет первого типа у детей требует особого внимания со всех трех сторон: родителей, врачей и самого пациента, ведь каждый день с таким диагнозом приходится бороться.

После учебной тренировки Ирина Слуцкая провела фотосессию с детьми и раздала автографы.

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