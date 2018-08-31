«Первый в истории Финляндии террорист» обжаловал приговор суда

Марокканец Абдеррахман Буанан, приговоренный к пожизненному сроку за нападение на людей в финском городе Турку, обжаловал приговор. Об этом пишет газета Turun Sanomat.

Апелляция от подданного Марокко поступила в суд в пятницу, 31 августа, — последний возможный день для ее подачи. Буанан хочет доказать, что нападение на людей не имело террористической подоплеки.

18 августа 2017 года марокканец напал на прохожих, убив двух женщин и ранив еще восемь человек. Полиция Финляндии квалифицировала произошедшее как теракт.

Подозреваемый проживал в стране в центре приема беженцев в Пансио. Незадолго до нападения он получил отказ в предоставлении убежища. Психическое обследование, назначенное судом, вынесло вердикт о вменяемости нападавшего.

15 июня 2018 года Буанан был признан виновным в убийствах с террористической подоплекой и восьми покушениях на убийства. Его приговорили к пожизненному сроку. Впервые в истории Финляндии был вынесен приговор за терроризм.