Стало известно о госпитализации экс-министра Улюкаева в колонии

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев госпитализирован в колонии. Угрозы жизни нет, об этом 31 августа сообщил руководитель Общественной наблюдательной комиссии Тверской области Игорь Эльгардт.

«Он (Улюкаев) действительно был госпитализирован в тюремную больницу в городе Торжок. Но это плановая госпитализация, не экстренный случай. Насколько мне известно, его жизни ничего не угрожает», — приводит слова Эльгардта ТАСС.

15 декабря 2017 года суд признал Улюкаева виновным в получении взятки в размере $2 млн от главы «Роснефти» Игоря Сечина за оказание содействия в приватизации «Башнефти».

Бывшего министра приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу 130 млн рублей. Он не признал своей вины.

9 июня он начал отбывать наказание в исправительной колонии №1 строгого режима в Перемерках (поселок в черте Твери). В региональном управлении ФСИН отказались комментировать эту информацию, сославшись на то, что не имеют права разглашать данные о местонахождении заключенных.