Организаторов рок-фестиваля «Чернозем» накажут за мат со сцены

Минкультуры привлечет к ответственности организаторов рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбовской области за звучавшие со сцены нецензурные выражения. Соответствующие уведомления уже разосланы. Сумма штрафа пока не называется.

Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.Ру», закон о запрете нецензурной лексики в публичном контексте действует с 2014 года. Первое нарушение грозит штрафом от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, повторное — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей или приостановлением деятельности юридического лица на срок до 90 суток.

Фестиваль «Чернозем» прошел с 17 по 19 августа возле Тамбовского вала под Тамбовом. За эти дни фестиваль в общей сложности посетило около 37 тыс. человек. Хедлайнерами стали группы «ДДТ», «Ленинград» и «Кипелов».