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Стало известно место учебы дочерей Порошенко

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Фото: Depositphotos
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Дочери президента Украины Петра Порошенко Александра и Евгения будут учиться в одном из университетов британской столицы, а после получения образования намерены вернуться на родину.

«Дочери вступили в University of the Arts in London и University College London на специальности «Анимация» и «Экономика», — сообщила супруга главы государства Марина Порошенко, которую цитирует «Интерфакс»

Она отметила, что полностью поддерживает их решение, так как это позволит им получить образование «на общих условиях» в стране, где никого не волнует имя их отца. Марина Порошенко добавила, что девушки хорошо сдали вступительные экзамены, и родители гордятся своими дочерьми.

«Хочу подчеркнуть, что после получения образования они собираются вернуться в Украину и работать на благо украинского народа», — подчеркнула она.

29 августа стало известно, что 18-летние двойняшки Евгения и Александра не поступали ни в один украинский вуз. В пресс-службе первой леди пообещали обнародовать информацию о дальнейших планах девушек.

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